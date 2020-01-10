醫院承載著人們的生老病死，而婦產科不只喜事多，離奇八卦也不少！婦產科醫師王樂明在節目上分享某真實病例，該病患是名年僅20歲、懷孕30周的外配人妻，一進診間超緊張，醫師一翻病例發現她老公已70歲，而趁著婆婆離開，詢問了嫩人妻，她竟說出尷尬的家族隱情，讓醫護聞之大傻眼。

婦產科醫師王樂明日前作客《新聞挖挖哇》，聊起印象深刻的病患案例，表示有名20歲年輕外籍女孩懷孕，被年約50多歲的婆婆帶來產檢，每次都陪同，而因為外配媳婦看診時很緊張加上中文不好，所以都是由婆婆開口，就這樣值到懷孕30周，醫師翻了一下病例，發現她的老公已經70歲，覺得有點疑慮，但卻不太好直接詢問。

直到某次看診，婆婆恰好離開一下診間，王醫師才跟嫩媳閒聊了一下：「妳婆婆對妳不錯耶，每次都帶妳來產檢」，笑問她怎麼老公都沒來過，結果女孩聽了他一直說「婆婆」，面露尷尬鬆口：「她不是我婆婆，是我大媽」，醫護才理解原來一直認為的「婆婆」其實是正宮，這個20歲的女孩是「小老婆」。

王醫師解釋，後來得知是因為正宮生不出孩子，為了傳宗接代，才給老丈夫找了一個年輕的外籍配偶，他表示婦產科其實常有這種「故事」，但醫護人員看到特殊的情況，大多時候不好意思多問，且常常一堆人來陪看診，也不敢在眾人面前多談，例如有些孕婦可能之前懷孕過，但不想夫家知道，可這件事情對醫生診斷是很重要的資訊，因此常陷入兩難，只能等人少的時候，趕快趁機詢問。

(中時電子報)