清華大學教授陳學仕研究團隊以自行研發的量子點技術，執行萌芽計畫成立新創公司。（清大提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學教授陳學仕研發量子點新型材料，已進入量產階段。（清大提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學材料系教授陳學仕領導的研究團隊，突破量子點顯示器材料不穩定、易損壞的限制，為每個量子點穿上1奈米的「盾牌」，成功製造出更穩定、更能顯現物體真實色彩的量子點新型材料，讓螢幕呈現近似人眼所見的鮮艷色彩。

陳學仕指出，目前市面上常見的LCD液晶顯示器所顯現出來的色彩層次及飽和度，大約只有肉眼可見的3成，其最新的量子顯示器QLED色彩層次更豐富細緻且飽和，如金屬反射的色澤都可仿真呈現，已逼近人眼所見的9成，堪稱人的視網膜等級。

陳學仕說，量子點是約3奈米的球型微小晶體，很容易受到環境中水氣及氧化的損壞，喪失發光的功能，研究團隊從復仇者聯盟系列漫畫中美國隊長的盾牌得到靈感，為每個量子點都配上1個自己的專屬盾牌，以獨家技術在每顆僅3奈米的量子點上長出數個約1奈米的「盾牌」，可有效抵抗水、氧的攻擊，穩定性更佳，也可延長量子點顯示器的使用壽命。

陳學仕表示，近兩年已有業者推出演色性更佳的量子電視，但因量子材料十分脆弱，難以大量生產，價格也居高不下，60吋的量子電視售價高達台幣16萬元，但獨步全球的「盾牌」技術保護量子點後，量子點電視易於生產，售價可望調降。

組成1片55吋的量子點螢幕大約至少需要1億兆（10的20次方）個量子晶體，研究團隊還研發出新技術，將量子晶體大小差距皆在0.5奈米以內，如同1億兆個美國隊長拿著同樣大小的盾牌打仗，精準控制量子點與盾牌的大小，就能讓它們準確發出藍、綠、黃、橘、紅、紅外等顏色的光。

清大指出，陳學仕研究團隊也為此項研發成果申請專利，並成立新華光能新創公司，預計2021年第1季就將有採用這項最新材料製成的量子點螢幕上市。

(中時 )