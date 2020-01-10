台中市西屯區公所的電梯候梯間成為大亮點，吸引洽公民眾在此駐足停留，原來，走出電梯，映入眼底的是壁面一幅手繪「西屯輕旅行地圖」。（盧金足攝）

這是咖啡店？其實這裡是台中市西屯區公所。（盧金足攝）

台中市西屯區公所和一般民眾洽公的辦公廳舍特別不一樣，尤其電梯候梯間成為大亮點，吸引洽公民眾在此駐足停留，原來，走出電梯，映入眼底的是壁面一幅手繪「西屯輕旅行地圖」，搭配壁面優雅柔和的設計，讓人彷彿就像置身時尚咖啡店，區公所接地氣又親民，這幅趣味又實用的地圖，招徠很多網友登門，為的就是要來拍這張獨一無二的地圖。

西屯區公所區長陳寶雲表示，西屯兼具城市時尚與鄉村田園兩種景觀，區內擁有豐富的歷史、人文、美食及文創等地方特色，為讓民眾更加認識與瞭解西屯，公所特別製作「西屯輕旅行地圖」，讓大家可以跟著地圖去尋寶。

從時尚好玩的台中國家歌劇院、蔦屋書店；知性懷舊的西屯老街、八角穀倉；健康休閒的秋紅谷、臺中都會公園，到情侶共遊的廣福落羽松、筏子溪自行車道，讓民眾不論是個人、闔家或是團體出遊，都能在西屯來趟愉悅愜意的充實輕旅行，輕鬆而滿足的享受休假時光。

「隨著交通日趨便利，旅行成為現代人生活的一部分」，陳寶雲說，很多人因為工作或家務繁忙，沒有時間規劃行程，區公所特別以在地特色為基礎，精心規劃出落羽松秘境等4條旅遊路線，將區內所有特色景點以手繪方式，製作成地圖供所有民眾參考索引。

只要大家準備好心情，隨時出發拜訪在地景點，民眾可以今天在逢甲夜市吃雞排，明天沿著筏子溪自行車道漫步欣賞田野風光，輕鬆體驗慢活之旅，創造多采多姿精采的生活。

台灣燈會副燈區自去年底點燈之後，短短幾天，賞燈人次迅速突破100萬大關，好玩、有趣又創新的戽斗動物花燈，大大吸引全國民眾的目光，連白天都有絡繹不絕的遊客前往參觀。

為讓前各地民眾都能有一個充實美好的輕旅行，陳寶雲推薦「西屯輕旅行地圖」及美食名店介紹，希望能跟大家分享西屯在地美食，讓所有賞燈遊客都可以按圖索驥前來西屯走春旅遊、大啖美食，享受視覺與味蕾的最高饗宴。

「西屯輕旅行，悠閒好心情」，旅行對於每個人的意義不同，方式也不同，如果想深入感受西屯的歷史、 人文、 美食、生態等內涵，歡迎抽空來趟西屯區公所；來公所洽公的市民，也可以留給自己幾分鐘的時間，「西屯輕旅行地圖」讓你不虛此行，滿載而歸。

(中時 )