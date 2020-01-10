2020台灣總統大選，兩位總統候選人，台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，用武俠小說中的九大門派來說，如果說韓國瑜是「崆峒派」（空洞派），蔡英文就是武當派。

此外，游還說，韓國瑜的選戰主軸「台灣安全，人民有錢」到底有什麼問題？他覺得沒有，因為還算契合台灣的內外情勢和人心的感受。但韓的選戰號召來說，最大的問題就是沒有告訴選民「他要「如何」讓台灣安全、人民有錢」

他說，崆峒派，指的是說韓國瑜的選戰號召內容空洞，說蔡英文是武當派，意思是說蔡這次大選完全是借力使力，借習近平的力造她的勢，從2019年初開始，到六月的香港反送中運動，一路走來，大打太極拳。

他指出，蔡英文使出武當派陰柔的功夫，具體表現在民進黨「抗中保台」的選戰主軸和策略。「抗中保台」的選戰主軸、策略和號召，這一次幫了蔡英文大忙。怎麼說？

游盈隆說，一來，藉「抗中保台」大量製造「芒果乾」、有步驟的制訂國安五法、最後關頭再加一法—就是反滲透法，完成國安六法的最後拼圖。吾道一以貫之，全面打擊假訊息，全面下架吳斯懷們，打的是淋漓盡致，不亦樂乎。

他說，二來，一整年，借習近平的力，和香港反送中抗爭，全面升高兩岸緊張關係，轉移內部對蔡政府上任以來施政表現不佳的注意力，一石二鳥，選戰技術面的表現簡直已到三花聚頂、五氣朝元的最高境界。

游盈隆說，整體來看，蔡陣營的選戰主軸「抗中保台」，口號響亮，又有精準的sop，從「概念化到操作化」，非常純熟，證明民進黨是靠選舉起家的政黨，絕非倉促起家、倉促應戰的韓陣營能比。

他表示，不過，話說回來，民進黨這場2020總統與立委大選，明明自己是執政黨，享有巨大的現任優勢和行政資源，心態上卻不時流露出在野時的悲情，也就是說，打了一場精神與肉體分離的詭異選戰，連未來四年的發展願景是什麼？都來不及向選民做完整的溝通、報告和說服。這不能不說是這場選戰的嚴重缺憾。

他說，韓國瑜一開始就決定用「台灣安全，人民有錢」做選戰號召，有濃濃的韓氏風格。但此八字真言，若能讓韓粉琅琅上口，進而爭取非韓粉的支持，也算是成功的選戰策略。但韓國瑜的選戰號召來說，最大的問題就是沒有告訴選民「他要「如何」讓台灣安全、人民有錢」，國政顧問團也沒有提出任何嚴謹的政見主張來呼應此一還算響亮的口號，又怎能讓廣大人民有感？光是幾十萬韓粉有感，無論如何是不夠的。

他表示，當然，韓國瑜的問題，「空有選戰號召，沒有合理可信的手段與方法」，在一定程度上也發生在蔡英文和宋楚瑜身上，不是他獨有的問題。

(中時 )