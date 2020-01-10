「二合一」選舉將在11日舉行投票，為因應可能發生的選舉訴訟，台北地方法院已經成立選舉法庭，由民一及民七庭法官輪值，以即時處理候選人在開票後提起查封票箱的「證據保全」等聲請案，同時，根據《總統副總統選舉罷免法》，如果總統大選發生選舉無效或當選無效訴訟，第一審管轄權為台灣高等法院，因此，高院也成立了選舉法庭。

依《公職人員選舉罷免法施行細則》第57條規定，選舉、罷免訴訟程序，依《公職人員選舉罷免法》第128條規定，準用民事訴訟之規定。當事人於案件起訴前或起訴後，認為證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全。

同時，依《民事訴訟法》的「證據保全」，是指民事訴訟案件的證據可能會發生有滅失或不好使用時，當事人可以向法院聲請保全證據，以便案件審理。保全證據的方法，是由負責承辦的法官決定，一般來說，主要都是依當事人聲請，進行票箱查封。

這次「二合一」選舉，北院成立的選舉法庭，將由民一及民七庭4位法官輪值，在投開票日即時處理因選舉產生的證據保全事件聲請案。

此外，高院也因應總統大選成立選舉法庭，如果發生選舉無效或當選無效訴訟能夠即時處理。

(中時 )