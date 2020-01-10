歌手徐佳瑩（Lala）昨（9日）晚在臉書曬與爸媽合照，並發文「離家9天回來有2老迎接真好」，卻被部分網友解讀是表態政治立場，意外在網上掀起論戰，對此，製作人則在留言發文還原徐佳瑩近況，表示她在長沙待了9天「9天連錄兩集，我們還在飯店練唱錄音，拉拉的狀態完全專注於音樂跟錄影上」。

徐佳瑩的親情發文，因數字9被聯想到國民黨政黨票號次，2則是韓國瑜號次，遭網質疑徐佳瑩是在表態，儘管徐佳瑩隨後把發文修改成「離家多天回來有倆佬迎接真好」，修改掉敏感的數字，但仍持續引發熱議。

製作人回應全文。（圖／取材自LaLa徐佳瑩臉書）

對此，和徐佳瑩一起到長沙錄影的製作人，也留言串中現身為徐佳瑩發聲：「說個實際狀況給大家知道～她真的在長沙待了9天」，強調徐佳瑩準備時間很短、壓力很大「9天連錄兩集，我們還在飯店練唱錄音，拉拉的狀態完全專注於音樂跟錄影上」。

製作人進一步指出，徐佳瑩一心只想把音樂做好「基本上她應該完全無心在政治上，怎可能還知9號2是誰」，並強調「大家真的敏感了...」。

(中時電子報)