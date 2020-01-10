台灣燈會主展區位於后里花博園區，用電安全至關重要，特別邀集專家加強把關，確保施工的專業品質。（盧金足攝）

2020台灣燈會主展區將在2月8日開跑，施工團隊正緊鑼密鼓進行準備，台中市政府研考會邀集機水電查核委員及勞動檢查處檢視展區施工情形，針對安全設施及重要配電盤配線、線路安裝及防止感電安全措施等進行查察。

研考會指出，台灣燈會主展區位於后里花博園區，除了占地幅員廣闊，今年有別以往，規劃相當多且豐富的主題燈區專業品質。

市府參事黃晴曉表示，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，向全球展現台中市作為台灣第二大城的繁榮發展及文化創新，燈會除有元宵節燈藝節慶文化，添加台中在地產業特點，大家可拭目以待！

今年燈會主展區包含森林秘境(后里森林園區)及藝想世界(后里馬場園區)，森林園區規劃有里山禾樂、璀璨29花燈車、好神宗教、新囍同歡、軍事、國際友誼、好市共榮及花燈競賽等燈區，以現代光影科技、藝術裝置呈現森林和民眾生活間緊密的關係，伴隨影像聲音及故事敘述喚起眾人對自然環境的重視。

藝想世界(后里馬場園區)則規劃有動物狂歡、原藝交響、產業讚聲、友好城市等燈區，呈現動物園歡樂氛圍及展現產業動能，讓人彷若置身藝想世界，再造燈藝經典。

研考會表示，為完整呈現各主題燈區聲光特效，電力傳送穩定度相當重要，工程品質需面面俱到，監督施工單位落實施工品管；勞動檢查處也提醒施工期間的勞工安全，尤其是感電及用電防護等問題。

養工處將會依該次勘查的建議事項依序調整及測試，期待主展區帶給民眾精彩可期的視覺感受。

(中時 )