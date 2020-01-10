屏東立委第一選區無黨籍候選人蔣月惠，在參選前就已表明是為了1票30元的選舉補助款，若能拿到將全數捐給羅騰園協會；另外還有20萬元選舉保證金，是否能夠拿回來也得努力。為了拿到足夠票數，她每日站路口拉小提琴，手都受傷了。

屏東縣議員蔣月惠2018年為了屏東市公勇路拆遷案，咬了女警一口，又到警局「警天一哭」而聲名大噪。她說自己在議會裡沒有朋友，是「政壇孤鳥」，為了1票30元的選舉補助款，這次又以無黨籍出馬競選立委。

她在2018年議員選舉中獲得1萬806票，選後將32萬餘元的選舉補助款、12萬元的保證金，及薪水6萬元共計50萬元，全數捐給羅騰園肢體殘障協會。她不諱言之前選市民代表、縣議員都是為了選舉補助款，希望能幫助弱勢，這次選舉也不例外。

不過立委的相關門檻比議員高，蔣月惠能否通過門檻？屏東縣選委會第一組組長伍文玲說，只要候選人得票數，達該選區選舉人數的1／10，保證會就會退還；區域立委候選人得票數，達該選區當選票數1／3以上，就有1票30元的經費補貼。

以屏東縣立委第一選區來說，要能拿回保證金起碼要獲得3萬2363票以上；選舉補助款，得看能否拿到當選人1／3以上票數，門檻不低。為了達到目標，蔣月惠目前每天努力站街口拉小提琴，募款兼打知名度，連手都受傷了。她說，選舉只剩最後一天，一定要拚一下。

(中時 )