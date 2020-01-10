內湖大湖山莊街一男疑速自轟中彈送醫，員警事後詢問鄰居。（林郁平翻攝）

台北市內湖大湖山莊街今天中午傳出槍響。一名邵姓男子疑似在自宅中拿槍自轟，經家人發現後已經躺在血泊中，家人事後報警緊急送往三軍總醫院急救，發現傷者口部及後頸有槍傷，疑似拿槍對嘴自轟，目前槍枝仍遺留在現場，有在家拿槍對嘴自轟，警方獲報後封鎖現場健行鑑識，但有不排除是把玩槍枝造成走火發生意外，目前仍有警方調查。

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