內湖民宅傳槍響 1男疑自轟中彈送醫 13:592020/01/10 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內湖大湖山莊街民宅中午傳槍響，一男疑速自轟中彈送醫。（林郁平翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 內湖大湖山莊街一男疑速自轟中彈送醫，員警事後詢問鄰居。（林郁平翻攝） 台北市內湖大湖山莊街今天中午傳出槍響。一名邵姓男子疑似在自宅中拿槍自轟，經家人發現後已經躺在血泊中，家人事後報警緊急送往三軍總醫院急救，發現傷者口部及後頸有槍傷，疑似拿槍對嘴自轟，目前槍枝仍遺留在現場，有在家拿槍對嘴自轟，警方獲報後封鎖現場健行鑑識，但有不排除是把玩槍枝造成走火發生意外，目前仍有警方調查。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #發現 #內湖 也許您會感興趣 推薦閱讀 疑欠債想不開 明道胞兄輕生 04:102020/01/06 社會新聞 年邁雙親為大兒子「做這讓步」 明道胞兄仍攜妻兒赴黃泉… 10:592020/01/06 娛樂 明道胞兄自縊手機訊息「不要來找我」 檢周三解剖 12:422020/01/06 社會 恆春傳出虐死貓 3隻腳遭鈍器惡意割斷 02:452020/01/07 社會 《偶然發現的一天》拿獎拿到手軟 2大看點曝光 09:092020/01/07 娛樂 雙北熱銷捷運站出列！堪稱最強買房捷運線 14:322020/01/07 財經 HVL》男子組6強就定位 女子組南湖拚隊史首進6強 20:022020/01/08 體育 大學情侶命案死亡時間差 男輕生後女悲痛步後塵 08:192020/01/09 社會 加拿大渥太華住宅區傳槍響 1死3重傷 11:182020/01/09 國際 工人喝鐵罐飲料突猝死 醫聞焦味驚曝真相 18:542020/01/09 生活 社會熱門新聞 2女吃醋爭愛 互傳簡訊與性愛片對嗆 - 社會 彰化9旬翁過馬路遭輾斃 行車紀錄器畫面曝光 - 社會 新竹地檢查賄選 見現金買票案 - 社會 蔡英文今晚凱道造勢 警方公布交管措施 - 社會 美人妻偷吃鮮肉男 「中鏢」出軌曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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