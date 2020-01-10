春節將至，為確保勞動安全，台中市政府勞工局配合勞動部，展開為期1個月的春安勞動檢查工作，宣導、輔導事業單位應落實職業安全衛生防護及管理，更提高假日動態稽查頻率，督促事業單位於年節期間落實各項防災工作，讓勞工朋友安心過好年。

勞工局表示，為加強春節期間安全，該局啟動「109年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，並已於去年12月邀集營造業、製造業及綜合行業負責人、高階主管召開「歲末春安職業安全衛生經營責人宣導及座談會」，要求事業單位確實做好職業安全衛生防護及管理，防止勞工過勞及職業災害發生。

勞工局長吳威志指出，春節將近，大型公共工程、石化工廠、大樓外牆清洗等高風險工作場所，常會增加零星工程或臨時性、動態性作業，較易發生職業災害；而交通運輸業、零售量販店、儲配運輸物流業等行業，為因應春節時段，需配合加班、輪班，也導致工作過勞風險上升。呼籲勞工朋友加強工安警覺及留意自身健康狀況，也提醒雇主落實現場安全衛生設施管理。

吳威志強調，為降低職業災害發生率，市府積極向勞動部爭取自今年1月1日起授權台中市勞動檢查處的勞動檢查業務範圍，新增製造業及營造業以外的各行業，共約9萬多家事業單位的監督檢查權限。

今年度配合勞動部的春安稽查計畫，將持續提高假日動態檢查頻率，並秉持「工安無假期」原則，保障勞工假日工作安全。

(中時 )