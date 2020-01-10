葉石濤文學紀念館。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

入夜的古蹟、歷史建築，因為光，更別有一番風味！台南素有文化首都之稱，中西區古蹟、歷史建築密集，為串聯城市文化地標，市府研擬歷史城區周邊光環境設計，透過不同照明模式，為歷史城區夜晚帶來新風貌，提升公共空間夜間環境品質，打造城市新美學典範。

中西區包含台南孔廟、原台南武德殿、原台南神社事務所、司法博物館、原臺南警察署（南美館一館）、林百貨等都近在咫尺，隨著城區歷史密集地帶的重大文化建設陸續完工開放，文資處去年提出光環境改造計畫，形塑台南孔廟、神社事務所、葉石濤文學紀念館及天主教聞道出版社等建築夜間景觀風貌。

此外，也與台南市美術館兩館、原台南武德殿、林百貨以及國立臺灣文學館相呼應，藉由點與點之間的互相串聯，建立台南歷史城區夜晚帶狀新風貌。

光環境改造計畫目的是希望利用燈具與光源特性，突顯上述建物造型與特色，展現建築及其材料細部，讓夜間街道成為最優雅的人文風景。

文資處指出，照明設計強度依據各區域夜間光環境氛圍進行調整，避免照明過度、過亮，兼具美學效果及節能環保。配合市民生活作息，照明於傍晚5時30分至隔日凌晨6時開啟燈光，並加入時程控制及照明變化，以不同照名模式提供夜間光環境的多樣化，提供民眾適宜夜間休憩的公共區域。

文資處期透過夜間光環境改善，連接各個重要文化景點，使民眾感受舊城區歷史足跡。民眾於經過中西區，不妨慢下腳步，花個10、20分鐘，細細品嘗台南夜間悠然靜謐人文氣息。

(中時 )