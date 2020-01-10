前總統馬英九與前立法院長王金平，今(10)日上午，破天荒同台為台北市第七選區（信義、南松山）國民黨籍立法委員候選人費鴻泰助選。費鴻泰表示，「第一時間邀請兩人站台，兩人都沒有考慮便答應，只希望對自己選情有幫助就好。這也象徵國民黨的重新團結再出發。」從政25年，一路從市議員打拼起的費鴻泰再度強調，最大的競爭對手便是自己，選舉只不過是四年來的期末考，選民要的是平常請託能不能找到人、能不能解決問題才是最要緊的。

(中時電子報)