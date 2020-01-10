馬英九、王金平選前首度同台 為費鴻泰助選 14:042020/01/10 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬英九、王金平選前首度同台 為費鴻泰助選 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九與前立法院長王金平，今(10)日上午，破天荒同台為台北市第七選區（信義、南松山）國民黨籍立法委員候選人費鴻泰助選。費鴻泰表示，「第一時間邀請兩人站台，兩人都沒有考慮便答應，只希望對自己選情有幫助就好。這也象徵國民黨的重新團結再出發。」從政25年，一路從市議員打拼起的費鴻泰再度強調，最大的競爭對手便是自己，選舉只不過是四年來的期末考，選民要的是平常請託能不能找到人、能不能解決問題才是最要緊的。 (中時電子報) #馬英九 #王金平 #費鴻泰 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨區陪掃街 侯友宜籲：支持3號費鴻泰就ok 15:452020/01/06 政治 馬英九輔選徐志榮拚連任 批蔡英文違憲、斷交、獨裁 20:432020/01/06 政治 前總統馬英九竹市陪同鄭正鈐掃街送春聯 21:332020/01/06 政治 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 07:572020/01/07 政治 費鴻泰服務、問政 都讓民眾很有感 12:492020/01/07 政治 陳水扁三問馬英九 邀龍山寺前發誓 13:302020/01/08 政治 郝龍斌力挺費鴻泰進立院 下架新潮流 23:022020/01/08 政治 朱立倫輔選費鴻泰 費稱最大競爭對手就是自己 16:302020/01/09 政治 拒派系把持國家資源！趙少康、郝龍斌挺費鴻泰 下架新潮流 21:482020/01/09 政治 馬英九輔選賴士葆 面對選情審慎樂觀 10:072020/01/10 政治 政治熱門新聞 奧步！洛杉基猜：今晚民進黨恐怕會用這招打擊韓國瑜 - 政治 韓粉快來看！高雄「夢時代選前之夜」流程曝光 - 政治 凱道造勢太恐怖 1450嚇死：韓用一面旗子幹掉陳其邁、蔡英文！ - 政治 律師PO韓凱道空拍圖 網震撼驚呼：國瑜障礙！ - 政治 韓國瑜選前之夜神秘嘉賓傳出有這三人 王淺秋：唯一確定沒有她 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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