踩線團參訪行程到外埔在葡萄樹下浪漫品酒。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

透過實地踩線讓旅行社業者了解在地觀光資源及趣味行程。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府觀光旅遊局舉辦兩天一夜台灣燈會旅行業者踩線團，邀請各家旅行社業者至台中踩線，實際走訪台中特色觀光景點，白天精彩行程涵蓋山城漫遊及海線巡禮，夜晚則至台灣燈會副展區遊賞璀璨燈區；觀旅局除鼓勵業者推出燈會套裝遊程，更祭出限量專屬優惠，燈會期間出團至副展區賞燈，即可領取限定燈籠造型茶餅，希冀與業者聯手帶動燈會商機，共同行銷推動觀光共好！

觀旅局長林筱淇表示，台中觀光景點豐富，知名網路旅遊預訂平台KLOOK調查顯示，台中在2020年全球即將爆紅的旅遊目的地Top 10排名第八，印證台中觀光即將起飛；108年1月至11月止，住宿台中市旅客成長率6.29％，更說明台中已成為旅客出遊的優質首選之地。

今年更承接台灣年度觀光盛事-2020台灣燈會，透過邀集旅行業者踩線，向業者實際展示台中觀光魅力，期待全台旅行社共襄盛舉推出燈會遊程，邀請國內外遊客賞燈會、遊台中。

踩線團參訪行程首站至新社體驗採菇，接著到外埔在葡萄樹下浪漫品酒、后里體驗木工手做、品嚐逢甲夜市著名小吃宴，第二天走訪梧棲老街復古新玩法、珍奶發源地DIY體驗，兩天一夜的踩線行程一次囊括山城及海線的人氣觀光景點，並與地方產業、文史協會互動熱絡，親身感受台中「白天旅遊精彩、夜晚燈會璀璨」的城市風情。

林筱淇說，期望透過實地踩線讓旅行社業者了解在地觀光資源及趣味行程，而參加踩線團業者紛紛看好燈會觀光商機，對包裝燈會遊程上架販售相當積極，可望在燈會期間帶入更多遊客、創造觀光高峰。

觀旅局強調，為鼓勵業者推出燈會套裝遊程，旅行社只要包裝副展區團體行產品上架販售，自1月17日起於燈會期間出團至副展區賞燈，即可領取限定版燈籠造型茶餅贈予該團旅客，數量有限，送完為止！歡迎旅客來台中賞燈會遊台中有吃、有玩又有拿，歡迎全台旅行社向觀旅局提出申請，詳請請上臺中觀光旅遊網查詢。

(中時 )