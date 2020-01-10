氣溫飆升助長火勢 澳洲呼籲24萬人撤離家園 18:322020/01/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲官方10日（周五）呼籲24萬人撤離家園，澳洲軍方也已準備提供支援，因當地溫度不斷攀升，加上不穩定的風勢，預料將助長澳洲東岸野火延燒。 周五澳洲部分地區的溫度已飆高至攝氏40度以上。維多利亞州緊急事務管理專員克里斯普（Andrew Crisp）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，「如果你能離開，應該要離開，不要待在州內偏遠的森林地區。」 克里斯普指出，已經向維多利亞州內約24萬人民發出緊急撤離的簡訊。新南威爾斯和南澳州等高危險地區政府也呼籲人民撤離，但官方未公布人數。 (工商 ) #澳洲 #呼籲 #地區 #溫度 #亞州 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊朗宣布停遵核協議 德英法急喊話 12:562020/01/06 國際 顏阿寬「四年總複習」選前影片批蔡 20:482020/01/06 政治 富士達深耕桃竹 首間「育成暨教育訓練中心」開幕 02:452020/01/07 財經 辣模脫衣救澳洲 捐款送裸照結果驚人 10:262020/01/07 時事 今高溫驟降10度冷到明天 周日又變天 08:282020/01/08 生活 被抹紅獲央視力挺 民眾黨提告 柯：假新聞要自律 10:502020/01/08 政治 新黨：台聯廣告李登輝最怕新黨 呼籲票投新黨 19:202020/01/08 政治 法務部證實澳洲求證蔡正元身分 16:202020/01/09 社會 高雄新車大展明登場 辣模豪露半球請吃冰淇淋 17:442020/01/09 生活 林右昌輔選吳琪銘 呼籲選民預防假訊息 18:332020/01/09 政治 國際熱門新聞 又起新戰火？敘利亞傳空襲 至少8人死 - 國際 大爆炸！ 2飛彈擊中烏航影片曝光 - 國際 大崩壞 他要女王拔梅根哈利頭銜 - 國際 他要川普動手 忍10年刺殺終達標 - 國際 沒錢也能去旅行 亞洲這城市最便宜 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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