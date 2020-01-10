澳洲官方10日（周五）呼籲24萬人撤離家園，澳洲軍方也已準備提供支援，因當地溫度不斷攀升，加上不穩定的風勢，預料將助長澳洲東岸野火延燒。

周五澳洲部分地區的溫度已飆高至攝氏40度以上。維多利亞州緊急事務管理專員克里斯普（Andrew Crisp）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，「如果你能離開，應該要離開，不要待在州內偏遠的森林地區。」

克里斯普指出，已經向維多利亞州內約24萬人民發出緊急撤離的簡訊。新南威爾斯和南澳州等高危險地區政府也呼籲人民撤離，但官方未公布人數。

(工商 )