受惠蘋果股在美股屢創新高，且分析師還再調高該股波段目標價，使蘋概股短多士氣大振，尤其展現在供應鏈三劍客台積電、鴻海與股王大立光的股價表現，受惠三劍客強拉尾盤，且富邦金、統一扮演穩盤角色，加上個股依題材表現包括亞德客-KY、鈊象、矽力-KY、譜瑞-KY與世芯-KY等極短線呈噴出榮景，使大盤一鼓作氣重返萬二關卡之上。

加權股價指數終場收漲54.02點，報12024.65點，單日漲幅0.45%，成交1274.09億元。目前看起來，在總統投票日之前，量價關係仍配合得宜，並未失控，且今收復十日線與季線，使短中期均線再呈多頭架構，對選後行情持續向前行具正面效益。

周五重量級權值股表現弱勢者，包括日月光投控、中信金、台塑四寶、仁寶、廣達、亞泥、遠東新、和碩、台灣大、聯發科及台達電等。不過，除蘋概三劍客力挺多方外，短線站在多方者還有第一金、統一、台玻、長榮、台泥、群創、中鋼、兆豐金、國泰金、南亞科、長榮航、華航、聯電與廣達。

另外，上市櫃表現優異者，包括創意、光頡、上銀、智伸科、樺漢、旭隼、新日興與為升等，波段值持續追蹤。

業內人士表示，在中東緊張情勢緩解，與中美將簽首階段貿易協議氛圍下，選後盤勢回歸基本面可期，部份具題材股票包括5G、原物料看漲如晶片電阻、MLCC；還有大尺吋電視面板、NAND FLASH等，也投注關愛眼神。

(工商 )