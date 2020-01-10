中鋼12月份合併營收291.03億元、月增5.24％ 14:352020/01/10 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼12月份合併營收為291.03億元、年減12.47％，累計合併營收為3,662.40億元、年減8.59％。 (工商 ) #中鋼 也許您會感興趣 推薦閱讀 菊市府撒30億給中鋼買車廂 04:102020/01/07 政治要聞 陸寶鋼2月盤價開平高盤 中鋼：樂見其成 10:392020/01/07 財經 陸熱軋調漲 中鋼Q2樂觀 04:102020/01/08 證券．權證 中鋼建構軌道工程產業鏈 04:102020/01/08 財經焦點 中鋼實績優良 品質有目共睹 04:102020/01/08 財經焦點 送第三方審核 輕軌一、二階整合 測試順利 04:102020/01/08 財經焦點 中鋼新一波人事調整 年後生效 04:102020/01/10 產業特刊 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 美陸貿易戰停火 老謝警告：華為台灣供應鏈小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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