由愛河畔六所國中小組成「愛河學園」，10日在鼓岩國小舉辦寒假愛心餐券捐贈活動儀式，財團法人高雄市文武聖殿已經連續第四年提供贊助，幫助許多弱勢孩子在寒假免費享有早午晚餐，讓孩子們在寒假可以吃好吃飽。

愛河學員所屬的六校雖然位於高雄市區，但仍有許多經濟相對弱勢的家庭，他們在寒暑假期間，因為沒有學校營養午餐的供應，再加上家庭因素的關係，孩子們可能三餐無法正常食用，因此高雄文武聖殿希望解決清寒學童的三餐問題，才會結合商家，提供學生愛心餐券，讓弱勢學童於寒暑假期間吃得健康又營養。

文武聖殿董事長蔡明宏表示，一些較清寒、需要幫助的孩子，在學期間受到政府完善的幫忙，但他們發現一個問題，這些需要幫助的小孩，一旦到了寒暑假因為家庭因素，反而沒能得到妥善的照顧，他認為孩子是國家未來的主人翁，不能因為放假就餓肚子，所以他們持續推動愛心餐券的活動。

鼓岩國小校長翁志祥表示，由衷感謝文武聖殿與各界善心人士長期協助弱勢學童，給予各種形式溫暖體貼的照顧，讓家長可在辛勞工作之時減少後顧之憂，也讓學校能藉以指導學童增強生活適應，以及培養解決問題的能力。

(中時 )