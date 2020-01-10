111選舉將至，全民熱血沸騰！亞太電信今(10)日起至12日推出3天快閃資費，月租11元，享1GB不限速上網，超量後降速至128Kbps，通話每分鐘只要1元，若要加購數據流量，每GB 30元，月租費最高299元，相當於299元享不限速上網吃到飽。

亞太電信指出，月租11元資費，內含1GB上網，可瀏覽Facebook動態或聽串流音樂約8 -9小時、透過LINE等通訊軟體可傳送2萬張照片或回覆200萬則訊息；上網流量超過後降速至128Kbps，還是可透過通訊軟體進行訊息傳送與通話，適合精打細算小資族、或希望申辦給小孩，控管孩子上網流量的爸媽。

亞太電信數位門市 Power $11資費表。(亞太電信提供／黃慧雯台北傳真)

近年氣候變遷議題備受關注，持續不斷延燒的澳洲森林大火造成5億隻動物葬生火海的新聞亦成為全球矚目焦點，亞太電信致力推動環保議題，推動數位門市、無紙化帳單、Gt APP等多項數位化服務，號召用戶減少碳足跡，一起節能減碳。

亞太電信數位門市以消費者需求為出發，持續優化流程，讓申辦過程更簡便且快速。去年11月數位門市領先業界首創「立碼驗」功能，透過全家FamilyMart機台即可進行身分驗證，並透過宅配、7-11取卡或萊爾富購卡，不僅落實環保無紙化及避免個資外洩，又可線上驗證不須再煩惱苦無讀卡機，讓用戶購卡、開通一條龍服務，申辦到開通最快10分鐘。

亞太電信無紙化帳單申辦率超過6成，節省近800萬紙張，減少10公噸碳排放。為鼓勵更多消費者參與，即日起至1月31日止，活動期間成功申請者或已申請且持續使用簡訊/電子帳單服務之新舊個人用戶，持簡訊帳單繳費條碼或電子帳單用戶於亞太電信門市繳費即可獲得抽獎機會，將有機會抽得價值萬元的iPhone 11、Galaxy Watch。此外，亞太電信用戶還可透過Gt APP，隨時查詢用量、合約、最新優惠及聯繫文字客服，省時又便利。

(中時電子報)