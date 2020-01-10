內湖大湖山莊街一男疑速自轟中彈送醫。警方事後詢問女鄰居。（林郁平翻攝）

北市內湖區大湖山莊街一處民宅，10日中午突傳槍響，一名32歲邵姓男子在家吞槍自轟，子彈當場穿過後頸部，家人聽到槍響趕緊報警，警消緊急將他送往三總急救中。

警方調查，邵男留有遺書，但輕生原因還待釐清，自殺所用槍支疑似改造，目前正待鑑識人員到場採證。

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