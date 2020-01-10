北市男子開槍輕生 送醫急救中 14:202020/01/10 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內湖大湖山莊街一男疑自轟中彈送醫,現場為二樓。（林郁平翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 內湖大湖山莊街一男疑速自轟中彈送醫。警方事後詢問女鄰居。（林郁平翻攝） 北市內湖區大湖山莊街一處民宅，10日中午突傳槍響，一名32歲邵姓男子在家吞槍自轟，子彈當場穿過後頸部，家人聽到槍響趕緊報警，警消緊急將他送往三總急救中。 警方調查，邵男留有遺書，但輕生原因還待釐清，自殺所用槍支疑似改造，目前正待鑑識人員到場採證。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #輕生 #急救 #北市 #男子 #原因 #內湖 #大湖 #山莊 #槍響 #報警 #三總 #槍支 #改造 #鑑識 也許您會感興趣 推薦閱讀 年邁雙親為大兒子「做這讓步」 明道胞兄仍攜妻兒赴黃泉… 10:592020/01/06 娛樂 林口發生工人墜樓意外 命危搶救中 18:322020/01/06 社會 春節疏運 循台61線幸福公鹿解決壅塞 21:012020/01/06 生活 馬英九當外公了 三總證實馬唯中剖腹產下健康男嬰 17:102020/01/07 政治 餐廳上班兩天就離職 男竟要求支付三萬八月薪 17:562020/01/07 社會 馬唯中生寶寶了 從婚宴到產子一路超神秘 21:022020/01/07 生活 加拿大渥太華住宅區傳槍響 1死3重傷 11:182020/01/09 國際 快訊》南市工人詭異吊掛死亡 警封鎖現場鑑識 14:012020/01/09 社會 黑鷹墜機事故傷者 中將曹進平今早已出院 13:302020/01/10 生活 內湖民宅傳槍響 1男疑自轟中彈送醫 13:592020/01/10 社會 社會熱門新聞 2女吃醋爭愛 互傳簡訊與性愛片對嗆 - 社會 彰化9旬翁過馬路遭輾斃 行車紀錄器畫面曝光 - 社會 新竹地檢查賄選 見現金買票案 - 社會 蔡英文今晚凱道造勢 警方公布交管措施 - 社會 美人妻偷吃鮮肉男 「中鏢」出軌曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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