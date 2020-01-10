英國哈利王子和妻子梅根8日拋出震撼彈，宣布兩人將不再是「資深」王室成員，將退至幕後，消息一出不僅惹火王室，包含女王在內等王室成員對於突然的閃退消息是看電視才知道的，事前根本未溝通；倫敦杜莎夫人蠟像館已將這對伉儷的蠟像搬離英國女王旁邊，「藉此反映王室陣容即將發生的變動」。

為了反映哈利王子與妻子梅根「閃退」王室資深成員此一事實，倫敦杜莎夫人蠟像館已將這對伉儷的蠟像搬離英國女王旁邊。

據英《每日郵報》報導，在哈利與梅根蠟像移除後，杜莎夫人蠟像館的英國女王像，一旁只剩下菲利普親王，以及威廉凱特伉儷蠟像。杜莎夫人蠟像館總經理戴維斯（Steve Davies）表示，移除哈利與梅根蠟像，正是反映了薩塞克斯公爵與公爵夫人決定退出資深王室成員的新聞，「從今日起，梅根哈利的蠟像不會出現在王室家族區內」。

根據多家英國媒體報導，白金漢宮消息人士表示，女王、威爾斯親王（Prince of Wales）和劍橋公爵（Duke of Cambridge）已指示他們的團隊，與政府和薩塞克斯一家合作，尋找可行的解決方法，這個過程「預期會花好幾天，不會到好幾週」。

薩塞克斯公爵哈利王子與公爵夫人梅根在沒有徵求任何資深王室成員意見下，就逕行於8日宣布卸下資深王室身分，震撼英國王室。他們在新架設的網站、Instagram和白金漢宮電子郵件通訊系統發布聲明表示，計劃把時間分配在英國和北美，避開長期被媒體跟拍，並會工作以求財務獨立。

在聲明發布1小時又40分鐘後，白金漢宮也發布簡短聲明表示，有關哈利和梅根引退的討論仍在「初期階段」，「這是非常複雜的議題，需要時間去處理」。而英國廣播公司（BBC）報導，據信王室備感「受傷」和失望，今天英國各大媒體充滿王室家族「分家」和女王「傷心沮喪」的報導。

(中時電子報)