把握選前最後一天的有限時間，國民黨宜蘭立委候選人呂國華在同黨籍的縣長林姿妙陪同下，搭乘宣傳車在宜蘭縣內從北到南，沿著各個鄉鎮市狂掃街拜票，晚間呂國華將衝刺的重點放在宜蘭縣的最大票倉，同時也是軍公教大本營宜蘭市展開徒步掃街拜票，爭取選民的支持。

此次宜蘭區域立委選戰藍營出現分裂危機，從藍營出走的候選人縣議員黃定和與縣長林姿妙交情匪淺，更是去年林姿妙競選縣長時的重要幕僚及輔選大將，但在初選中勝出代表藍營出戰的呂國華在選戰後期得到縣長林姿妙的大力相挺，林更在選戰最後一天賣力地陪同呂國華掃街輔選。

最後一天的選舉造勢林姿妙除了坐上呂國華的宣傳車，從最北端的頭城鎮一路到最南端的蘇澳鎮向選民拜票，林更喊出「唯一支持呂國華」，展現出全力支持呂國華的決心，林姿妙表示，她當選縣長之後，宜蘭有很多的重大建設一定需要呂國華選上立委之後到中央去爭取配合，只有呂國華當選

才能讓宜蘭拚出宜蘭好生活之外，更可以拚出宜蘭好未來。

(中時 )