根據下午最新空氣品質監測資料顯示，目前全台7縣市24測站顯示「橘色提醒」等級，且均集中在雲嘉南高屏地區，提醒中南部民眾外出記得攜帶口罩。

環保署空氣品質監測網資料顯示，目前台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄和屏東等6縣市25測站空氣品質達到「橘色提醒」等級，其中高雄大寮和小港測站測得空污指數最大。

環保署空保處資料顯示，中南部今日關鍵污染物以PM2.5為主，平均濃度超過47μg／m3，已達到對人體內呼吸道及心肺造成危害的等級。

環保署表示，今(10)日和明(11)日環境風場為偏東風，加上近地面在清晨可能出現逆溫現象，造成水平及垂直擴散條件不佳，因此今明2天中南部空氣品質可能維持在橘色提醒等級，短時間達「紅色警示」等級，預計12日鋒面通過及東北季風再增強，空氣品質可望改善。

環保署提醒敏感族群民眾注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防，因空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，敬請多加留意。

(中時 )