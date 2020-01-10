天心的每張漂亮養眼照片都是老公視角。福隆提供

天心笑容燦爛，是婚姻幸福的小女人。福隆提供

夫妻倆一起潛水。福隆提供

天心的老公是攝影師，這張是她老公用空拍機捕捉她悠閒模樣。福隆提供

天心因電視劇《最佳利益》得到新加坡星和璀璨之星演技大賞女藝人獎的肯定，和演技大賞男藝人獎的溫昇豪一同赴新加坡領獎，原以為只是3天2夜的工作，她的韓國老公金英敏特別安排甜蜜驚喜，霸氣帶著天心直飛馬爾地夫享受甜蜜之旅。她主演的《最佳利益》也將於1月18日起，每周六、日晚間10點於中天娛樂台播出。

天心說：「和老公結婚3年，彼此都沒有互相送禮的習慣，不過他是浪漫的人，任何節日對他來說都格外重視，這次到新加坡工作，真的沒想到金先生給了這麼大的驚喜，真的是太幸福了。」保密到家的金英敏，其實早已串通工作人員安排後續的行程，讓大家羨慕不已。

讓天心最感動又好笑的是，韓籍老公特別在馬爾地夫安排的浪漫極致沙灘燭光晚餐，只屬於2人的無人島嶼、一片寂靜的淺白沙灘、享受落日餘暉的美景，「老公做了很多浪漫的功課，算好用餐的時間邊享受晚餐邊遠眺燈光閃閃的海際線，特別強調晚上7點準時用餐，結果第一道前菜才用餐不久，竟然下起雨，只好急急忙忙請管家趕緊架設雨傘才能順利享用晚餐」，特別規劃的浪漫瞬間被雨澆熄。

隔日，2人享受spa之後，走海灘上欣賞沙灘屋的美景，「看到一整排沙灘屋以為其他的spa會館覺得漂亮，和老公一起走進拍照，因為沒人，所以放膽做了好玩的拍照姿勢，越玩越起勁的同時，老公突然看到一位外國人手上拿著一本書躺在床上看他們，這時才發現是別人的沙灘屋，趕緊道歉火速離開，但想到那些奇怪的拍照姿勢都被外國人看到了，實在太糗了」。

美景當前，天心出國必帶比基尼也派上用場，拍攝了許多美照，皆來自於攝影師老公的視角，另外還體驗馬爾地夫著名的潛水、海釣等行程，天心說：「現在的我了解自己更享受生活，才能更開心的迎接下一次的工作。 」今年天心接下果陀舞台劇《步步驚笑》10週年經典版，將開始進組排練。

(中時 )