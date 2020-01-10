台中市建築經營協會理事長邱名仕甫（左）新春首場大師講座，請出重量級的福瑞索．凡德斯丁到台中暢談包括公共建設、住宅等作品，備受矚目。（盧金足攝）

台中市府以總經費65億元，打造巨蛋體育館，須以國內開業建築師事務所為代表廠商，鼓勵結合國外專業廠商共組團隊參與，期待以類國際競圖評選出優秀的規劃設計案與專業團隊；設計高雄衛武營藝術文化中心，來自荷蘭「麥肯諾建築師事務所」技術總監福瑞索．凡德斯丁來台分享全球建築觀點，市府也盼「麥肯諾建築師事務所」在競圖評選共襄盛舉

，為中台灣打造一座亮眼又實用的公共建設地標。

市府投入總經費65億元，規劃在北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地興建台中巨蛋體育館。

都市發展局表示，台中巨蛋興建工程採「委託規劃設計監造技術服務案」辦理，須以國內開業建築師事務所為代表廠商，並鼓勵結合國外專業廠商共組團隊參與，期待以類國際競圖方式，評選出優秀的規劃設計案與專業團隊，一同合作打造出最好的運動場館，創造台中城市亮點。

住宅處表示，台中巨蛋體育館基地面積約6萬9600平方公尺，可容納1萬5500位觀眾席，將做為舉辦國際運動賽事及大型演唱會等活動的多功能室內運動場館，分別於台中、台北舉行兩場說明會，吸引建築、結構、土木公會、開業建築師事務所、工程顧問公司等踴躍參與。

台中巨蛋體育館興建工程採「委託規劃設計監造技術服務案」辦理，預計今年4月展開書面審查，取5名進入評選，6月決選出第1名優勝團隊可取得議約權，其餘4名入圍者均可獲得入選獎勵金。

至於該案投標團隊組成除依《建築法》相關規定外，須以國內開業建築師事務所為代表廠商，並鼓勵結合國外專業廠商共組團隊參與，另開放聯合承攬，有興趣投標廠商可參閱市府於1月7日公共工程委員會政府電子採購網公開閱覽中的投標須知之投標廠商類型組成表。

住宅處指出，這次台中巨蛋競圖以類國際競圖的方式，希望吸引國內建築師團隊參與投標，並鼓勵國內團隊結合國際間優秀團隊合作，扶植國內設計產業發展，提升整體設計品質，期待未來巨蛋體育館成為讓人耳目一新的台中新地標。

台中市建築經營協會舉行大師講座，力邀設計高雄衛武營藝術文化中心，來自荷蘭「麥肯諾建築師事務所」的技術總監福瑞索．凡德斯丁分享全球建築觀點，這12年他來過台灣近60次，看見台灣的進步與成長。

全台最多1.5萬席的巨蛋體育館在台中！市府正在興大巨蛋，「麥肯諾建築師事務所」是否有意願來參與？福瑞索．凡德斯丁表示，他們設計作品，廣及公眾議題的建築，能直接影響人民生活，閱讀、旅行方式，及使用者生活與情境，希望建築團隊能具體回饋，獎勵正面能量，作品類型多元，從鹿特丹的一座小聖堂，到大型住宅、辦公室、摩天大樓，都可從中學習不同不同經驗，互相輔助學習。

台中市建築經營協會理事長邱名仕強調，透過講座汲取靈感及經驗借鏡外，更刺激台中建築產業，為台中市提供新生活形式，2020一系列大師講座，由福瑞索．凡德斯丁正式揭開首場序幕，也象徵著台灣人民團體在推動建築文化上的努力受到國際上的認同與肯定。

(中時 )