展現對環境的愛護及回饋社會，台中市明台高中幼保科特別舉辦「告別2019，迎接2020愛你愛你」歲末環保淨山活動，學生們沿著霧峰區公所新闢的「望月峰－獻堂登山步道」往前走，一邊夾起路旁垃圾，展現年輕學子關懷社會與愛護環境的心。

幼保科學生手拿垃圾袋、沿著登山步道往上走，見到垃圾就彎腰拾起，維護環境乾淨。幼兒保育科學會會長張芸慈說，今年的歲末活動相當特別，不僅可透過登山眺望中彰投地區美景，還能身體力行的表達對環境的關心，真是最棒的跨年活動。

副會長楊蕎伊則認為，幼保科歲末年終聚選擇充滿芬多精與文化氣息的「望月峰」，許多學生沿途都熱心的不斷撿拾垃圾，透過這個小小的動作、展現團隊合作精神，更帶給社會大助益，可說是對2019的美好回憶與攜手邁向2020年的最好學習。

校方指出，「望月峰」登山步道總長330公尺，入口處鄰近明台高中校園及林獻堂博物館、萊園、景薰樓，且此步道是當年林獻堂與梁啟超到訪阿罩霧時走過，別具歷史意義，學生們踏著先人步伐並淨山，展現關懷社會的情操。

(中時 )