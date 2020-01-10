嘉義區漁會為了推展自有品牌，近年也開發「虱目魚鬆」產品。（嘉義區漁會提供／張毓翎嘉義傳真）

隨著春節的腳步越來越近，嘉義區漁會今年推出新開發的XO醬禮盒，特選干貝、鮮魚2種口味，強打以當地出產的小魚乾，經繁複精心炒製，保留最原始的海味；供銷部主任周佩錦表示，XO醬禮盒正值特惠期間，希望能在這黃金熱門檔期，衝出一波好業績。

原價500元的干貝XO醬及300元鮮魚XO醬，現在分別下殺450及250元；周佩錦說，為推展嘉義區漁會自有品牌，近年開發的「虱目魚鬆」產品，包裝設計融合在地意象，推出布袋鎮、東石鄉及義竹鄉3種不同產地的樣式，銷售量呈直線上升，並榮獲2020台灣農業百大精品獎。

有鑑於此，漁會近年正積極開發客製化的精緻禮盒市場；周佩錦說，配合漁業署推廣國產海鮮自己吃，漁會也推出正港的白蝦、七星鱸、烏魚子、虱目魚丸等年節應景漁產禮盒，成為另類送禮的選擇，有興趣的民眾可到東石魚市場內的直銷中心選購。

推廣部主任吳純裕說，XO醬禮盒的外包裝，採高貴質感、金色光澤設計，外觀高貴但價格不貴，炒菜、拌飯或拌麵都適合，另漁會的漁產品不僅價格實惠，還有安全履歷認證，實在有保證，讓民眾都能買得放心、吃得安心。

(中時 )