環保回收車將回收寶特瓶的塑料，再生出可裝盆栽的花器。（程炳璋攝）

台灣每年製造45億支寶特瓶垃圾，這些廢棄品需要回收再利用，遠東集團結合小智研發公司，推出貨櫃車般的環保回收車，即日起在台南大遠百前1樓廣場展示，民眾投入寶特瓶，可製造出精美的環保再生花器，把垃圾變黃金。

台灣為了處理環保回收物，各地設置的回收處理廠動輒占地千畝，有民間團隊研發出一款環保回收車，投入寶特瓶，5分鐘就可讓垃圾再生，每小時可處理50公斤的寶特瓶，未來寶特瓶的回收處理，可望從一大塊土地濃縮成一台貨櫃車大小。

小智研發公司研發1年，已設計出4台同類型的環保回收車，其中一部與台南大遠百合作，即日起將在台南大遠百1樓廣場展示至3月1日，號稱「行動綠方舟」，可將寶特瓶蓋分解製成花器，並將瓶身絞碎分離。

遠東集團徐元智先生基金會執行長黃茂德表示，1支寶特瓶有3個部分，瓶蓋、瓶身與印有廣告標誌的塑膠膜，每個部分都可充分回收使用。遠東集團曾在10年收集150萬支寶特瓶，在台北市花博會蓋了一個遠東環生方舟，造成轟動，今年起再推出「行動綠方舟」，陸續在全台各家遠東百貨公司作巡迴展覽。

台南市長黃偉哲表示，台南市也有作智慧回收機，每年可回收650公噸寶特瓶，藉著「行動綠方舟」巡迴展，希望喚起民眾環保意識，作好資源回收，把垃圾變黃金，將垃圾變成有用的資源。

配合「行動綠方舟」巡迴展，台南大遠百推出系列活動，在3月1日前的每周六下午3時，民眾只要持15支乾淨寶特瓶即可兌換1個環保再生花器，每場限量20個，換完為止。Happy GO Pay消費滿200元，憑發票可至6樓客服中心兌換環保再生器，每日限量50個鼓勵民眾響應回收再生，一起為環保盡心力。

(中時 )