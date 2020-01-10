選前最後一天倒數衝刺，前總統馬英九上午於臉書上呼籲大家出來投票，增加投票率，如果上次沒有出來投票，這次請一定要出來抬高投票率，以實地的行動為民進黨長期在地方及中央造成的負面資產「停損、止跌」，他並在臉書上放上一張自己日前替基隆立法委員候選人宋瑋莉掃街的照片，更很用心的錄製團結的聲音檔，來為其打氣聲援。

宋瑋莉競總則由國民黨中央委員連勝文的子弟兵，也同是宋瑋莉的兒子中央委員林益諄代表發出聲明指出，馬總統身為卸任元首仍然馬不停蹄關心台灣的未來、站出來情義相挺，並推薦在地立委候選人宋瑋莉，讓他們非常感動，更強調，一個不貪汙的總統，才是作為政治人物的大家應該效法的，他並呼籲在地市民，一起在2020大選下架民進黨，讓台灣有更好的未來，不要讓民進黨產生的負面資產債留子孫。

林益諄更指出，他在四年前做為連勝文的輔選幹部盡力輔選、聲援；並在2020的大選告急之時，在全台跑透透忙選前，連勝文也一定要來力挺自己兄弟的母親宋瑋莉來參選立法委員，為讓在地市民可以享受到「台灣安全、人民有錢」的最高目標。

(中時 )