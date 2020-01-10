櫃買中心今（10）日表示，為加速本國資本市場雙語化及提升國際能見度，暨使重大訊息相關規範更臻周全，修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」部分條文。

櫃買中心指出，本次修正考量上櫃公司人力與成本，以上櫃公司資本額或外資持股比例條件，採四階段逐步規範上櫃公司同步發布中、英文重大訊息。

櫃買中心說明，第一階段自109年7月1日起，以108年底實收資本額達新台幣150億元以上之上櫃公司適用。第二階段自110年起，以109年底實收資本額達新台幣100億元以上，或109年（含）以後各年度召開股東常會時股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30%以上之上櫃公司，於次年起適用。第三階段自111年起，以110年底或111年底實收資本額達新台幣20億元以上之上櫃公司，於次年起，即分別於111年或112年適用。第四階段自113年起，以112年（含）以後各年底之實收資本額達新台幣6億元以上之上櫃公司，於次年起，即分別於113年或以後年度適用。

櫃買中心強調，除前開有關中、英文重大訊息同步之發布，自109年7月1日起分四階段推行外，配合公司治理及相關政策之推動，109年度尚有許多新制上路，其中包含自109年度起本國上櫃公司每三年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會；上櫃公司應每年辦理董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑；而實收資本額未滿新台幣20億元非屬金融業之上櫃公司，應設置審計委員會替代監察人，其董事、監察人任期於109年未屆滿者，得自其任期屆滿時，始適用之；以及針對財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性或淨值低於股本十分之三等營運體質欠佳之上櫃公司，強化其退場機制給予三年改善期等新措施，上櫃公司應妥為因應。

(工商 )