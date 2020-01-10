京城建設（2524）去年因新舊建案進場，全年營收創下59.90億元的歷史新高，還比2013年全年營收47.84億元的「次高」，多出12.06億元，看好高雄房地產後市，京城建設除了既有新成屋，今年將再推出總銷共91.47億元的3個建案，助攻營收。

京城建設10日公佈2019年12月營收約10.12億元，年增268.57％，是單月營收歷史次高，但，累計2019年全年營收則達59.90億元，年增81.66％，刷新歷年來的全年營收紀錄，甚至比2013年全年營收47.84億元的「次高」，多約12.06億元。

京城建設協理發言人周敬恆10日指出，去年12月營收，最主要入帳來源為京城美術皇居、京城大苑、京城King Park、以及及逸文苑。

他說，看好高雄房市後勢發展，京城建設2020年將有3個新建案進場，包括位於左營忠言路與富民路口的「享京城」、前鎮區一心路和文橫路口的「世界心」、以及前金區愛河旁的「博孝段建案」，總銷分別是17.14億元、43.93億元、以及30.38億元，總共銷售金額約91.47億元。

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