演出偶像劇《網紅的瘋狂世界》的言明澔及監製林知秦（Sonia），日前上POP Radio《幕前幕後偷偷看》與主持人toto暢談拍攝花絮。而從定裝、見導演到正式開拍只有三天，言明澔是《網紅》劇最後一位加入劇組的演員，他表示原先並非劇組屬意的首要人選，能雀屏中選全靠Sonia大力引薦。Sonia稱讚言明澔非常適合角色，尤其是感受到言明澔在演繹方式也比以往更輕鬆，「我覺得他成熟了」。

經歷低潮改名再出發，言明澔說從國小六年級就想當明星當歌手，「唱歌是我一輩子都會做都事，希望有機會推出個人音樂作品」。現階段想將演藝工作當成「畢生的志業」，演戲也是自己很喜歡、很想突破的事，不過演慣「高富帥」的他笑稱「快沒招」，希望能挑戰像「俗仔黑道大哥」類型的人物。

偶像劇《網紅的瘋狂世界》飾演「任豪」言明澔（右）感謝戲劇監製林知秦大力推薦，成為劇組最後加入的演員。（POP Radio提供）

接演新戲後，言明澔自認「直播對我來說是太新的東西」，也因為接演角色才開始看Youtuber、直播主頻道，最常看得是張兆志的「愛情診療室」，言明澔說若要當直播主，「可能去唱cover（翻唱）」。

過往曾打造《用九柑仔店》、《三明治女孩的逆襲》等劇，Sonia認為選角「很憑感覺」，縝密選角後會「捏」出80%的角色功課，「剩下的20%則由演員與導演碰撞」，往往在經過互動的角色能超過原先的設定，就如《網紅》劇當中言明澔與小樂，很多內容都是衝撞出來的火花。Sonia趁機吐槽言明澔「之前找他演暖男超級不適合」，言明澔急忙爭取「以後一定要再找我一次」，慘被Sonia打槍「暫時先不要」。

Sonia也分享心中的好演員特質，就是懂得在接到角色後「先做好詳盡功課」，除了創造出角色個性與人格特質外，與對手交手、工作人員溝通及相處方面都作為判斷的要件。《網紅的瘋狂世界》即將進入大結局，每周日晚間10時於台視首播，每週六晚間10時於三立都會台重播。

由資深唱片人、杰威爾音樂企宣統籌toto張藍云所主持的《幕前幕後偷偷看》，繼天王周杰倫、天后黃小琥錄製節目推薦影片，主持界大哥大蔡康永也力挺推薦。專訪精彩內容將在1月12日晚間6時播出。

(中時 )