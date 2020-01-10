苗栗縣警局規畫大湖等地區春節交通疏導措施。〔苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警局規畫三義等地區春節交通疏導措施。〔苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

109年春節連續假期自1月23日至1月29日共計7天，依往年連續假期的交通數據分析，預估本次春節連假以及大湖草莓季期間，車流進出苗栗縣各景點尖峰時段，並據以超前規劃本縣轄國道1號頭份、頭屋、公館、三義交流道進入本轄三大風景區(南庄、三義雙慢城、大湖泰安溫泉區與露營區)及觀光景點、聯絡道相關交通疏導勤務，以強化車流疏導、防止車輛回堵塞車情形。

今年春節連續假期，相關疏導管制措施：

一、草莓旺季的台3線大湖風景區：泰安風景區車流下午3時以後，機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞。

二、台13線三義木雕街及勝興車站：

(一) 往木雕博物館北上車流禁左轉130線，直行引導至苗49-1線(八股路)路口以圓環方式左轉進木雕博物館，回程由130線接台13線引導往南走三義交流道。

(二) 往勝興火車站北上車流由苗49-1線路口右轉單向進，回程車流單向繞至130線接台13線引導往北走銅鑼交流道行駛。

三、南庄慢城：於交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋橋頭實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋-西村聯絡道-縣道124-中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制，避免車流於南庄老街路段交會，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

四、台61線竹南路段：台61線已成為第3條重要的南北大動脈。今年1月27、28日(年初3、初4)13-18時，國1及國3交流道之北向入口匝道實施高乘載管制；另同27、28日全天封閉國3西濱北上交流道，開放竹南交流道，特別呼籲用路人可沿台61線北上至桃園及新北地區，或由香山交流道聯絡道銜接國道3號繼續北上。

苗栗縣警局局長翁群能特別要求所屬於109年春節連續假期期間應加強交通疏導，並掌握即時路況通報警察廣播電臺等傳播媒體，提供用路人瞭解，以「一路順暢、人車平安」為最高指導原則，並籲請鄉親朋友出遊配合警察、義交指揮管制，並參考本局提供之相關交通訊息規劃行程及注意行車安全，也預祝各位鄉親平安快樂歡度假期。

(中時 )