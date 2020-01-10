文化局特別同時出版《敬劇場》中文版與英文版兩冊圖畫書。(曹婷婷攝)

「嘿，你還記得上次走進劇場看表演，是多久之前的事嗎？」 台南市政府文化局慶祝台南文化中心成立35周年，歷時近一年籌備製作，2020年一開始，推出《敬劇場》圖畫書，透過小男孩的視角認識文化中心，精簡文字搭配生動繪圖，期望透過這本書引領大小朋友走進台南文化中心，認識這座陪伴台南人35年歲月的館舍。

台南文化中心成立於1984年，2019年適逢成立35周年，迎向35歲之際，如何讓更多人親近文化中心？文化局特別邀請影像工作者曾怡甄、作家曹婷婷、插畫家張瀞元與張瑞峰以及文化中心同仁一起合作，從取材、構思、繪圖、編輯到設計完稿，共同創作《敬劇場》這本圖畫書。

創作過程中，作者們集思廣益希望推廣文化中心同時，不只是宣傳活動或是平鋪直敘介紹，而是希冀藉由濃縮台南文化中心歷史，構思生動故事又兼顧教育意義，讓人們可以輕鬆走進文化中心，看到有別於平常表演場域之外的文化中心。

於是，書中故事透過孩子的視角，介紹台南文化中心的文物陳列館、演藝廳、原生劇場、典藏室、排練室、後台休息室等不同的空間，同時穿插各種表演藝術與視覺藝術的知識介紹，更藉由孩子尋找消失的鳳凰，隱喻藝文展演需要大家拿出行動支持。

文化局長葉澤山對於透過圖文書書寫文化中心35歲，感到驚喜，《敬劇場》既是向藝術家、表演者致敬、也向觀眾致敬，大家一起成就文化中心的精彩。

永華文化中心管理科方敏華科長談到，這本圖文書試圖以台南文化中心作為故事的場景，「邀請觀眾打開它，了解它的過去、參與它的現在、想像它的未來。」這不僅僅是一本關於台南文化中心的書，也是台南文化中心獻給未來觀眾的藏寶圖。

文化局特別同時出版《敬劇場》中文版與英文版兩冊圖畫書，除了落實台南市推動雙語教學的政策，更可以促進國際文化交流。英文版《敬劇場》以「Salute to the Theatre」命名，象徵對台南文化中心致敬。這本書預計將積極參與各個國際書展，和更多國際友人分享台南藝文發展成就。

(中時 )