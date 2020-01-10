大立光(3008)新廠空間已填滿，大立光積極啟動新廠建置，其中兩塊地已通過審查，其中一塊土地新廠將於今年上半年動工，預計2023年完工量產，大立光執行長林恩平表示，由於產能已滿，祕密武器腳步亦放緩量產，希望找到適當合作夥伴合作再量產。

目前大立光在台灣共有13個廠區，9個為自有，4個為承租，為因應客戶訂單需求，大立光自2014年開始積極獵地蓋廠，預計3塊自有土地將自今年上半年陸續動工建廠。

林恩平表示，由於購入的土地太小，因此需要爭取容積率，一般標準容積率為220%，其中一個申請容積率254%，另外兩塊申請308%，目前2017年購入的4200坪土地及2019年1月3500坪已通過審查，7400坪土地則仍在審核容積率中，其中4200坪土地將於今年上半年動工興建新廠，預計2023年正式完工量產。

至於另兩塊土地，林恩平表示，7400坪土地可望在下半年通過審核容積率，最快今年下半年可望動工興建，至於3500坪土地尚有現廠使用，預計明年才能動工。

儘管產能吃緊，大立光已暫停獵地，對於租廠也較隨緣，林恩平表示，由於大面積方形土地不易尋找，廠房租借亦不容易，目前以把手上三塊土地新廠蓋好優先。

在新廠完工量產須到2023年下，大立光除提升生產良率及效率，亦將從現有的空間面積下手，希望在樓板面積及設備擠出更多空間，在產能吃緊下，公司接單以高階機種及重要客戶優先，若客戶信用良好且有需求，公司亦會在產能較不吃緊的時候預做生產，以因應客戶訂單需求。

至於市場關注的祕密武器，林恩平表示，祕密武器已試產過了，但客戶認證期長，由於產能滿載，目前已暫停量產，僅持續研發，希望能找到適當合作夥伴合作再量產。

(時報資訊)