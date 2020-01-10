2020總統大選投票日就在明天，候選人在今晚選前之夜進行最後催票，向來公開挺韓的名嘴羅友志，則在臉書表示一路上幫你斬妖除魔，再送你最後一里路，高雄見，相當看好韓國瑜將坐穩2020總統大位。

羅友志表示第一眼看到韓國瑜時，覺得是個普通沒殺傷力的人，但開口後辯才無礙、思路便給，連自恃聰明絕頂的他都甘拜下風，至於何時開始力挺韓國瑜？他表示就從823高雄水災收視高到誇張那次，就決定力挺他到底，更認定他就是「那一個人」，雖然對於他選上高雄市長不意外，但看到民進黨用「震驚」、「見笑轉生氣」回應，則讓他百思不得其解，畢竟韓國瑜在他心中始終「不是一般人」。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

此外羅友志透露，在國民黨初選時就得知一些「內幕」，而這些「內幕」也成為韓國瑜競選之路的各種阻礙，雖然皆迎刃而解，但唯一不解的是韓國瑜明明可以對黨中央聽話，輕鬆面對競選之路，但卻反其道而行走辛苦的取經之路，如今雖剩這最後一里路，但羅友志不諱言還有隻極惡的妖怪會出現，不過他則請韓國瑜放心，一切就交給大家，只要準備去得道就可以，經書就在眼前了。

(中時電子報)