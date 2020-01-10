總統、副總統選票是淺粉紅色，圖為9日選務人員清點選票。（周麗蘭攝）

2020總統副總統、立法委員選舉明天登場，雲林縣總統大選選舉人數56萬5269人；立委選舉，第一選區選舉人數27萬8458人、第二選區選舉人數28萬3554人，雲林縣選委會表示，遺失國民身分證者，1月10日戶政事務所下班前都還可辦理補發。

雲林縣選舉委員會呼籲，民眾若遺失身分證，最遲於1月10日星期五前可前往任一個戶政事務所都可申請，不限定到戶籍地的戶政事務所，且當場即可領到身分證，1月11日選舉當天不受理申請補發。

選委會表示，投票一定要帶身分證，過去曾有民眾在投票當天才發現身分證不見，想用駕照或健保卡代替身分證，因不符規定，無法行使投票權。

選委會指出，明日大選早上八點開始投票，下午四點結束，總統副總統淺粉紅色、區域立法委員淺黃色、政黨票白色。

選委會呼籲，手機、LINE、臉書等社群媒體競助選活動到今晚12點止，包括政黨、候選人及民眾，都不能在投票日進行競選或助選活動，違反者罰款50萬元以上500萬元以下。

(中時 )