有政黨標示的造型風衣、夾克也不能穿去投票，恐遭罰款。（莊曜聰攝）

民進黨的「小英戰袍」雖然夯，但去投票時記得不要穿上身。（莊曜聰攝）

明天就是投票日，民眾除了記得攜帶證件、投票通知單前往投下神聖一票外，連穿著也要特別注意，不然恐怕得吃上萬元罰單；台南市警察局在各投開票所都配置警力與選務人員維勤，也特別呼籲民眾注意，凡是有政黨及候選人資訊的衣服都不能穿上身，因此民進黨的「小英戰袍」或國民黨的「飛行夾克」都有違反選罷法之虞，可依法開罰1萬5000元，但國旗裝則不在此限，民眾可以安心穿去投票。

南市警指出，網路流傳投票日當天穿著國旗裝前往投票，因有與特定候選人或陣營連結之虞，恐涉及違法，警方澄清，選舉罷免法中有相關規定，穿著國旗裝前往投票並不違法，但不可在服裝上「加料」，若有足以辨識候選人特色、號碼或政黨等符號等，就屬違法，警方及選務人員會先予以勸導、制止，現場蒐證後再做後續處理。

警方表示，與國旗裝相比，民眾更應該注意不得穿有任何政黨色彩或候選人的服飾、帽子前往投票，因此諸如國民黨的「鋼鐵H飛行夾克」或民進黨的「小英戰袍」、「護國保台」夾克，由於投票日當天不能有競選、助選活動，因此都不能穿入投票所。

為維護1月11日投開票秩序安定，台南市警察局根據各任務編組，全員出動維護治安，警察局長周幼偉親自坐鎮，並與各分局視訊連線，隨時注意選務維安狀況，讓民眾投票行為保持順暢，投下神聖一票做出最好選擇。

(中時 )