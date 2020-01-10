藍綠決戰倒數計時，嘉義市立委候選人狂搶票、催票，勢均力敵，各自強推投票密碼，國民黨嘉義市立委候選人傅大偉打出「幸福密碼」，民進黨立委候選人王美惠高喊「嘉我三票，守護台灣」。
王美惠的各種社群網站轉發民進黨總統候選人蔡英文、候選人自己及政黨號次，還有投票教學，叮嚀大家明天去投票要帶「三寶」，印章、投票通知單及國民身分證，並疾呼選前的關鍵時刻，大家趕緊準備回嘉投票，且在選前最後一天繼續催票，用選票「抗中保台」，抵禦紅色勢力的滲透。
傅大偉的各社群網站流傳2020通關密語「愛我久久」，藍軍總統候選人韓國瑜、候選人自己及政黨的號次以諧音轉換成幸福密碼，讓支持者好記、記好，並打出「告急牌」，疾呼選情膠著，要集中選票，更要拉票。
傅大偉10日到市場、各里注射流感疫苗的站區掃街拜票，希望握到每一個選民的手，拉到更多票，也受到選民熱烈回應。
王美惠搭車隊在東、西區狂力掃街催票，也受到支持者熱情打招呼，還有人放鞭炮，對她比出手勢預祝當選。
(中時 )
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