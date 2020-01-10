針對共諜案的爭議，蔡英文總統連任辦公室今天質疑，國民黨副秘書長蔡正元企圖利誘王立強所開出的條件，背後是否是利用國家關係，由中國買單？

小英發言人莊瑞雄、簡舒培今天召開記者會，簡舒培表示，蔡正元在與孫天群的對話中說，「國民黨答應可以讓他（王立強）自由自在的在台灣居住」？簡質疑，蔡究竟是接受到了誰的指示，此事除了國家有權力答應外，沒有任何一個政黨有辦法答應。而他們答應了，是否認為韓國瑜會當選總統以及韓也會兌現這個承諾，否則蔡正元一個政黨副秘書長怎麼答應人家？

她說，根據媒體揭露的截圖顯示，孫天群是接受了國民黨的委託來跟王立強接觸，還寫了「蔡正元是國民黨中央副秘書長，一定會給你幫助」、「你與國民黨談好條件，我會幫你跟進落實」。

簡舒培表示，對話中孫再三強調是代表國民黨，而在先前揭露與蔡的對話中，蔡也列出了三點對王的承諾，包含讓大陸撤銷對王的通緝、台商清償王債務、讓大陸輕放王的司法責任自由進出。

簡指出，蔡正元承諾王立強在自由台灣居住、在中國自由進出，這是台灣國家政府才有權利的事情，也是中華民人共和國習近平才有權利承諾的事情。簡質疑，此事中蔡正元是否已跟中國共產黨有接觸、有承諾？而蔡去接觸王，根本就是中國國民黨和中國共產黨聯手干預澳洲司法。

莊瑞雄表示，蔡正元至今沒有否認這個截圖對話內容不是他的，僅否認不會操作簡體字，但通訊軟體的字體顯示本就可作轉換設定，「他為什麼不敢否認？因為他也知道其他對話被掌握」。

莊瑞雄呼籲，面對這些澳媒報導內容，中國國民黨必須出來講清楚。昨天在中國國民黨部召開的記者會變成蔡正元個人的澄清大會，記者會結束蔡正元走掉了，並不代表中國國民黨跑得掉。莊說，蔡正元所言就是代表國民黨的立場，為何副秘書長會說出大陸會撤銷對王立強的通緝？不干擾海外居留？不禁讓人質疑國共聯手，「紅藍之間講好了什麼？」

此外，蔡正元承諾有台商會清償王立強在大陸的債務。莊表示，這或許展現中國國民黨的影響力，但是否也代表是中國對台商的操控能力？這筆錢又該誰出？會有這種冤大頭嗎？而蔡又說不為難王的姊姊和父親，究竟到底是跟中國的哪一個層級講好，才可以有這樣一個具體的承諾。

莊要求國民黨必須講清楚，蔡正元對這件事情的許諾，事前知情嗎？韓國瑜知情嗎？應該給台灣人民一個具體交代。

(中時 )