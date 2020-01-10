舉牌和民眾互動。（趙雙傑攝）

蔡英文總統今日在新北市車隊掃街拜票。（趙雙傑攝）

蔡英文總統今日在新北市車隊掃街拜票。（趙雙傑攝）

選前最後衝刺！蔡英文今早在車隊掃街出發前強調，台灣是華人社會唯一的民主國家，選擇蔡英文，就表示我們選擇和民主、自由站在一起的未來。她也呼籲最後階段，不要懷疑自己，不要低估對手，不能仇恨對方，不要分散力量。「拜託大家一定要回家，一定要拉票，一定要投票」。

蔡英文今天出發前特地到吳怡農的競選總部，出席「英德勝利 贏得勝利」記者會表示，希望選民能看到，未來世代已經準備好承擔這個國家的責任。她也希望，未來有很多新世代願意回到台灣，加入民主政治，讓台灣的民主發展，可以有更多新世代的投入。

蔡英文強調，台灣是華人社會唯一的民主國家，這次選舉全世界都在看，台灣要做什麼選擇。選擇蔡英文，就表示我們選擇和民主、自由站在一起的未來。「更重要的是，我們展現保護自己國家、主權的決心」。

蔡英文隨後前往土城，從吳琪銘競選總部出發，進行最後一天的「勇敢自信 護台同行」車隊掃街。沿途陪同新北市立委候選人吳琪銘、羅致政、張宏陸、余天，爭取新北鄉親支持。下午則從南港出發，進行台北市立委聯合車隊掃街，最後終點將抵達全國競選總部，迎接最後勝利。

蔡英文呼籲，最後階段，不要懷疑自己，不要低估對手，不能仇恨對方，不要分散力量。也拜託大家一定要回家，一定要拉票，一定要投票。蔡也說，如果支持者感到焦慮，我們就出門拉票，緊張也沒關係，「今晚選前之夜大家都站出來，團結在一起，我們一定會贏」。

(中時 )