財政部於1月9日發布「公司或有限合夥事業實質投資適用未分配盈餘減除及申請退稅辦法」，自申報2018年度未分配盈餘稅開始適用。以曆年制公司為例，公司自2019年1月1日起至2021年12月31日止，發生符合規定之實質投資達100萬元，可作為107年度未分配盈餘的減除項目。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所指出，營利事業應妥善了解規定內容，審慎規劃各年度重大資本支出，讓公司能充分運用保留盈餘來支應擴大實質投資的成長需求，避免多繳冤枉的未分配盈餘稅。

勤業眾信稅務部會計師陳惠明指出，該辦法草案原規定要檢附公司股東會或董事會決議進行實質投資之文件，由於各界反應此規定將增加作業困難度，財政部採納各界意見，在正式辦法中已刪除此規定，營利事業僅須檢附興建或購置相關證明文件。

另外，該辦法規定營利事業投資供營業使用的建築物、軟硬體設備及技術可申報減除，惟應注意「實質投資應為具有所有權的資本支出」才可申報減除，若因錯誤申報不可減除項目致短繳未分配盈餘稅，不排除有被裁處罰鍰之風險。

(工商 )