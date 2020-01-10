韓式料理餐廳龍頭豆府股份有限公司（2752）2019年12月份合併營收1.40億元，年增26.61%，1至12月全年合併營收13.96億元，年增26.24%，單月營收及年度累計營收同創歷史新高， 持續維持公司成立以來營收年年創新高的紀錄。

展望後市，1月份進入企業尾牙春酒旺季，緊接農曆春節連續假期，民眾出遊、家人和朋友聚餐需求增加推升豆府營運動能，帶動業績仰攻。而為擴充營運規模，豆府集團也將持續擴大非韓料理版圖，預計今年上半年會在台開出首間泰式炒河粉專門店BAAN PHADTHAI，預料挾連續3年入列曼谷米其林必比登的BAAN PHADTHAI在台展店後，將使豆府營運添翼。

豆府集團2019年第四季合併營收3.73億元，較2018年同期大幅度成長26.30%，主要受惠於第四季成立第一個非韓料理新品牌「飛機河粉」，首店於10月進駐台中中友百貨， 11月挺進信義商圈台北101購物中心，緊接於12月再插旗新北市，因湯頭鮮美、料多實在、CP值 符合期待，新品牌三家門店展現驚人的集客力。

除新品牌挹注業績，豆府旗下既有品牌「涓豆腐」、「北村豆腐家」與「韓姜熙的小廚房」3品牌新展店也發揮加乘效果。目前豆府集團全台門市在2019年底已達45間，包含涓豆腐19間門市、北村豆腐家10間門市、韓姜熙的小廚房8間門市、銅盤5間門市以及3間飛機河粉。

(工商 )