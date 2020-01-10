KPMG安侯建業會計師事務所今（10）日舉辦「2020 KPMG科技論壇─決戰百里，AI在握」。

安侯建業教育基金會董事長林琬琬表示，如今AI快速發展，從市場調查研究機構Gartner及IDC最新的2020年趨勢來看，人工智慧仍持續引領未來產業的發展，因此企業若能有效掌握AI創新應用，可在關鍵時刻搶得商場先機。

KPMG安侯企業管理（股）公司協理許益誠表示，人工智慧（AI）時代確實已經來臨，企業當務之急是掌握這波新興數位科技，勾勒屬於企業自身的應用策略，並運用AI打造創新的商務模式創造價值。而所謂商務模式，即是了解顧客價值主張，透過有效的關鍵資源運用，在滿足顧客需求的同時獲得利潤、創造價值。

許益誠認為，在此同時，企業內部也將因新的科技導入面臨新的挑戰與變革，不論從數據的收集與治理、人才培育到企業內部創業文化的營造，都需要加以因應。唯有做好準備，才能在這波趨勢下脫穎而出。

(工商 )