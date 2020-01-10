嘻哈饒舌團體「臭屁嬰仔」出道兩年，日前上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳首張專輯《暗號》，立勝很有自信地說：「我們的特色在於我們夠local、夠本土，嘻哈很講求特色，我們最強的就是夠本土和國台語雙聲道。」他們更是強調：「我們常給人印象就是台客，其實嘻哈就是一種文化的展現，國外嘻哈的發跡轉換過來，其實他們也是台客。」主持人黃鴻升說：「台客不是罵人的話好嗎，如果台客是罵人，為什麼紐約客就不是罵人，對不對？」臭屁嬰仔贊同說：「對，我們很自豪是台客！」

2016年成團、推出合輯到推出百萬單曲<嗆到抓不住>之後，臭屁嬰仔在強大的聲勢下，一反常態的靜止了一年多，這段期間因為種種因素一度面臨解散的選擇，立勝說：「對音樂的理念不合，還有太懶惰了，人都是一個時期一個時期在轉變，有一陣子我們當下覺得夠了，然後寫歌的速度很慢，說實在老闆也看不下去。」歐吉虎說：「去年差不多解散365次吧！每天都在解散。」立勝不好意思笑說：「我覺得我們吵架比較像小女生吵架，啊我不要理你！」

(中時 )