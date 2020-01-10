橙的電子(4554)在歐洲地區AM及大陸地區OEM營收表現不俗帶動下，去年12月營收0.34億元，月增11.17％、年增46.73％，來到去年的高峰。而第4季營0.94億元，年增32.99％，累計2019年營收為3.47億元，年減7.37％。

橙的表示，在公司持續落實三大營運方針包括「布局全球TPMS利基型市場、研發新世代TPMS產品進攻全球AM市場、優化公司整體營運」的執行下，2019年下半年訂單需求開始轉為明朗化，轎車、卡車、機車等TPMS系統相關產品出貨暢旺，12月營收更達到年度高峰。

大陸自今年1月1日起開始針對乘用車全面實施新車強制標配TPMS系統，根據包含萬聯證券、長城證券、東方財富證券和中信證券等四家研究機構預測，2020年TPMS系統市場規模的成長率均值為48.9％，新車應用加速滲透率的提升，創造TPMS供應商龐大的市場商機。

橙的指出，公司早在2015年就已布局大陸OEM市場，累計多年TPMS研發設計至量產技術的好口碑，進而深耕卡客車製造商的合作機會，成功推升2019年度大陸地區卡客車營收比重自2018年度1.37％增加至5.83％，由於大陸大型車輛TPMS系統加裝需求潛在市場龐大，橙的可望透過獨家的商用車、曳引車專用定位技術，針對物流業發達區域擴大業務的布局，帶來新的成長動能。

今年橙的在歐美地區的布局策略上，運用新世代TPMS產品協助輪胎通路、汽車百貨通路等AM市場客戶大幅縮減安裝TPMS系統產品時間，並整合更多車載相關系統，完整提供主要客戶及駕駛最佳的行車安全解決方案，有助拉升Orange TPMS市場的品牌知名度。

(時報資訊)