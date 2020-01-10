經營85度C的美食-KY（2723）2019年12月營收表現回升，全年營收小幅衰退近4％，仍創歷史次高。展望後市，集團在中國大陸推動門市、產品年輕化，美國再進軍2州拓展版圖，台灣亦推出新型態3代店，在3大市場全力衝刺營收動能，力拚營收重返成長軌道。

美食2019年12月自結合併營收19.71億元，月增6.41％、年減3.21％，為近4月高點。第四季合併營收57.45億元，季減2.5％、年減2.01％。不過，累計全年合併營收231.76億元，年減3.92％，仍創歷史次高。

美食指出，新台幣兌人民幣及美元匯率雙雙強勢升值，壓抑以新台幣計價營收成長動能。以功能性貨幣計算，2019年12月自結合併營收為人民幣4.56億元，年增0.31％，連4月維持年成長、並創同期次高。全年合併營收為人民幣51.82億元，年減2.03％。

美食看好美國市場成長潛力，85度C持續深耕拓展營運版圖，續既有的加州、德州及華盛頓州後，再度進軍內華達州及奧勒岡州2地。分別於賭城拉斯維加斯、波特蘭開出該州首間門市。

美食指出，內華達州首店位於賭城新商場「上海廣場」，比鄰華埠商圈、距離拉斯維加斯大道僅10分鐘車程，鎖定當地亞裔消費者及觀光客。波特蘭則是奧勒岡州第一大城，於市中心車程20分的Washington Square購物中心開出首店，搶攻穩定成長的亞裔市場。

中國大陸方面，85度C聚焦耶誕麵包及飲料新品，並採線上預購、店面取貨方式，在社群網站創造話題，並帶來實體門店客流與跨售商機。台灣部分，則在年末於台中開出首間全新3代店品牌「85度C DAY BY DAY」，以韓系咖啡廳風格及策略新品力拚突圍。

美食以「85度C DAY BY DAY」全面升級餐點、打造年輕化風格，未來若評估商圈、店型合適將優先導入，既有加盟店若過去經營績效良好亦會逐步輔導轉換。法人指出，美食上次推出新店型為5年前，未來若測試定調後逐步推廣，可望貢獻新一波業績動能。

(時報資訊)