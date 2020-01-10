台股開盤由大立光(3008)、鴻海(2317)領軍，指數跳空上漲開出，雖然台積電(2330)盤中一度走弱，但尾盤強彈，三王聯手拉抬下，加權股價指數今天以12024.65點作收，上漲54.02點，漲幅0.45％，不過，大選前觀望氣氛，成交金額持續萎縮至1274.08億元。

本周受到美伊衝突干擾，上半周明顯回檔，但雙方戰火未見升溫，外資買盤回籠台股，加上美股高檔整理支撐台股跌深反彈，短線跌勢回穩，今天周五重回各均線之上，本周指數雖然下跌85.78點，但留下247.2點的長下影線。

分析師指出，地緣政治干擾全球股市，不過，影響僅兩個交易日，隨即回穩，顯示全球股市在美股仍強下維持多頭表現，外資重回台股，也是帶動台股快速收上12000點的重要因素。

12000點以上反壓不輕，加上逐步進入農曆年長假，量能不易擴大，短線震盪機會仍大，下檔支撐看去年11700點的多方缺口及季線附近位置。下周一後大選變數消除，短線後市觀察美中簽訂第一階段貿易協議、中東局勢變化及台積電法說會。

櫃檯指數終場收在146.69點，上漲0.12點，漲幅0.08％，成交金額335.29億元。

(時報資訊)