在中信兄弟與富邦悍將先後完成4名洋將簽約後，統一獅終於有進度了，今日與洋將羅里奇達成共識完成簽約，2020年將再次為獅隊效力。

羅里奇2018年至2019年為獅隊效力拿下17勝16敗，自責分率3.01，雖然去年因傷休養將近兩個月，但球隊肯定其壓制能力，並將其列為重要洋將戰力，去年季後就積極與其洽談續約事宜，今日雙方達成共識並完成簽約，羅里奇預計於2月1日抵台投入球隊訓練，積極備戰新球季。

除了羅里奇外，球隊也積極洽談其他洋將補強戰力，目前仍有四位新洋將名單正在積極洽談加盟，其中選手資歷仍擁有美、日、韓職棒資歷，球隊目標近期完成簽約，期待年後洋將正式報到投入球隊訓練，完整備戰新球季賽事。

2020年中華職棒球季賽事三月中旬正式開打，獅隊自去年12月底起已經開始進入第一及二階段訓練，本週日(12日)下午3點將在新光三越台南西門店戶外廣場與球迷進行正式開訓典禮，將會公布年度口號、主題曲及重大活動訊息宣布，並舉辦一年一度全隊簽名會活動感謝球迷相挺支持。

(中時 )