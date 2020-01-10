運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公告2019年12月合併營收5.17億元、年增4.2％，2019年合併營收64.68億元、年增7.25％，創歷史新高。威宏指出，2019年受惠新客戶訂單量增加，新產能也順利開出，加上併購效益逐步顯現，因而帶動全年營收穩健走揚，預料2020年營運，也將持續樂觀。

威宏強調，2020年也將伺機透過併購，來擴大產能及集團規模，主要將以提升集團垂直整合、原始產品製造公司，及報酬率導向為評估要點。此外，威宏因自動化設備導入與管理效率的提升，也將成為公司營收成長的主要動能，加上東奧與輕奢消費的市場需求，威宏2020年營運表現，將更優於2019年。

威宏指出，2019年因應中美貿易戰擴大，公司加速生產基地遷移東南亞與自動化產線導入動作，集團營運進入調整階段，然受惠新客戶加入與既有客戶訂單量成長，仍帶動合併營收表現，創下歷史新高。

威宏2020年預期可望受惠東京奧運加持，刺激運動配件需求增溫，柬埔寨廠稼動率將持續攀升，加上公司看好歐美市場，對輕奢類產品的消費潛力，威宏2020年可望在三大動能推動下，穩健成長。

威宏主要生產比重，仍以大陸較高，東南亞據點則有柬埔寨與泰國，目前大陸與東南亞占比為七比三，未來將視客戶要求調整出貨地，打算銷往北美需課徵較高關稅產品，將逐漸轉往東南亞出貨，且未來擴產計畫，也將以東南亞國家為主。

(工商 )