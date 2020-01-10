興櫃餐飲公司乾杯（1269）12月自結合併營收3.07億元，較去年同期2.71億元，年增13.14％，創歷史新高。乾杯累計2019年1月至12月自結合併營收首破30億元大關達32.11億元、年增12.19％，亦創營收新高。

展望後市，1月是企業尾牙春酒與家庭聚餐旺季，搶攻寒假與農曆年外食商機，乾杯集團旗下「乾杯」、「老乾杯」與「黑毛屋本家」三大品牌，共同推出新春饗宴，其中乾杯、老乾杯分別推出新年套餐及全新餐點，黑毛屋本家更主打多達25顆貝類的「海陸貝貝鮮味鍋」，滿足農曆春節假期全時段、全方位的飲食需求，預計可為營收帶來成長新動能。

乾杯2019年業績表現亮眼主要受惠聖誕節、跨年及元旦慶祝聚餐加持，旗下品牌黑毛屋本家、麻辣45及和牛47等集客力佳，加上海外事業持續發燒，帶動12月業績成長。

乾杯2019年合併營收創新高，除燒肉、鍋物本業持穩，另一關鍵是為聚焦牛肉核心事業達獲利極大化，乾杯集團積極進行品牌調整，於2019年12月23日出售持有100%股權的乾杯速食股份有限公司(旗下品牌：宮武讚歧烏龍麵、KUA`AINA)予Kues Kitchen。目前全台總店數達33店，穩居燒肉龍頭寶座，加上中國大陸快速拓點，12月再展乾杯廣州K11店，去年全年共新開5店，海外總店數達13店，業績貢獻亦持續成長。

12月是餐飲業傳統旺季，乾杯集團旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋本家等品牌均推出聖誕跨年套餐，其中乾杯燒肉居酒屋推出聖誕跨年套餐共熱賣逾5,500套，老乾杯節慶拼盤也銷售超過5,000份，黑毛屋本家三間分店則賣出近300組套餐，加上12月31日跨年夜，位於一級戰區的各分店均延長或加開營業時間，拉抬當日業績，更超越中秋大檔寫下2019年單月最高營收的亮眼成績。

掌握年末聚餐商機，乾杯集團旗下和牛47及麻辣45兩大品牌首度加入高樓景觀餐廳的跨年煙火戰局，不僅延長營業時間、加開跨年場次，和牛47更於12月24日、25日、31日限定三天特別推出「冬燦套餐」，讓消費者搭配超近距離觀賞101夜景與倒數煙火秀，三天共熱銷近500份，帶動業績較上月成長超過40％。

此外，乾杯集團旗下新品牌「麻辣45」同樣也受惠節慶商機，加上12月起開放宵夜場次，營業時段增加晚上10點半至凌晨2點，來客數佔整體近30%；針對跨年更延長營業時間至凌晨3點，當日戶外露臺區更湧入上百位消費者一同觀賞101倒數煙火秀，成功帶動業績較上月成長。

(工商 )